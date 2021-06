© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benvenuto in Fratelli d'Italia al sindaco di Verona Federico Sboarina, uomo e politico di grande valore. A nome mio e dei deputati di Fd'I, un sincero augurio di buon lavoro, certi che proseguirà il suo impegno con la consueta serietà, l'amore e la dedizione per il territorio e per la comunità che rappresenta". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)