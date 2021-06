Spagna: Tribunale, Miguel Bosé ha usato sua azienda per detrarre spese personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il noto cantante, Miguel Bosé, ha utilizzato la sua società "Costaguana" per abbassare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) facendo rientrare come spese aziendali, quelle che in realtà erano acquisti personali. È quanto stabilito oggi dall'Alta Corte di giustizia di Madrid che ha respinto il ricorso del cantante contro una decisione del Tribunale regionale economico amministrativo (Tear) di Madrid nel maggio 2019. Nell'ordinanza del tribunale, alla quale si indica che Bosé ha abbassato la sue fatture fiscali e ha pagato meno grazie a un "quadro aziendale" ad hoc. "Costaguana", società di cui Bosé è amministratore unico, ha fatturato 4,5 milioni nel 2010 e 1,7 milioni nel 2011. Tuttavia, è stato riscontrato uno squilibrio tra queste cifre e quanto dichiarato da Bosé nell'Irpef, poiché l'artista ha notificato un reddito di 509.420 euro e 195.106 euro nel 2010 e 2011 per l'attività economica ricevuta da questa società, importi che, secondo il Tesoro, sono "significativamente inferiori a quelli ottenuti per tali servizi negli stessi anni". Pertanto, Tear aveva aumentato la base imponibile di Bosé a 909.377 euro nel 2010 e a 266.142 nel 2011. Tra le spese illecite dedotte tra il 2010 ed il 2011 figurano trattamenti di fisioterapia, una televisione domotica a circuito chiuso, il leasing di un'Audi, spese per la riparazione di due automobili e l'acquisto di prosciutti ed altri prodotto tipici spagnoli. (Spm)