Imprese: da Generali Italia via a Genera PROevolution per sostenere progetti di vita delle famiglie (2)

- “Oggi lanciamo questa nuova soluzione per rispondere al meglio ai nuovi trend globali e alle esigenze di risparmio e investimento delle famiglie, in particolare giovani, offrendo loro un’alternativa di valore nella gestione del capitale: essere Partner di Vita è proprio questo, analizzare il contesto in tempo reale, ascoltare i clienti, recepire le nuove esigenze e fornire soluzioni concrete ed immediate”, hanno commentato Giancarlo Bosser, chief life officer di Generali Italia, e Marco Oddone, chief marketing and distribution officer. La nuova soluzione, prosegue la nota, presenta un triplo meccanismo di protezione del capitale versato: la protezione finanziaria della Gesav e del meccanismo di gestione dei fondi interni contrasta il rischio e la volatilità, mentre quella assicurativa tutela in caso di gravi eventi imprevisti che possono generare l'immediata necessità di disporre di un capitale per affrontarli. Con questa nuova soluzione, Generali Italia “conferma il suo impegno come partner di vita delle persone, in particolare giovani, per dare loro sostegno in modo semplice e innovativo con soluzioni in grado di accompagnarli nei momenti rilevanti della vita”. (Com)