Imprese: Lettieri istituisce in Atitech fondo di 500mila euro per dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianni Lettieri ha deciso di istituire un Fondo da 500mila euro, destinato ai dipendenti di Atitech con almeno dieci anni di anzianità aziendale, che servirà a coprire i costi di avviamento per le attività professionali e imprenditoriali dei giovani, contribuirà al pagamento delle rette universitarie per gli eventuali studi fuori sede e sosterrà le spese mediche non coperte dagli istituti previdenziali e assicurativi. Atitech, prima compagnia indipendente d’Europa nel settore delle manutenzioni aeronautiche, lancia una nuova iniziativa destinata a sostenere i lavoratori e le loro famiglie in tre specifici e delicati campi d’azione. “In particolare – dice il presidente Gianni Lettieri – abbiamo voluto investire su una migliore copertura sanitaria del nostro personale e sull’avvenire lavorativo dei figli che resta il principale problema dei padri e delle madri della Campania e di tutto il Mezzogiorno”. Nel dettaglio, il Fondo istituto dall’Atitech, che agisce con il principio del microcredito, servirà a coprire parte dei costi di avviamento per le attività professionali e imprenditoriali dei giovani, contribuirà al pagamento delle delle spese per sostenere i ragazzi che vogliono studiare fuori sede e all’estero e sosterrà eventuali spese mediche non coperte dagli istituti previdenziali e assicurativi. (segue) (Ren)