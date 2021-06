Milano: arcivescovo Delpini scrive a forze dell'ordine, parola amica per dare voce a gratitudine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha realizzato una visita informale al Commissariato di Polizia di Piazza San Sepolcro, mentre questa mattina si è recato al Comando Interregionale della Guardia di Finanza, in Corso Sempione, e al Nucleo Operativo Metropolitano della stessa Guardia di Finanza, in Via Ramusio. Si tratta di tre tappe di un itinerario che, nelle intenzioni dell'Arcivescovo, lo porterà nei prossimi mesi a visitare le sedi anche di altri corpi armati dello Stato. In queste occasioni l'Arcivescovo ha consegnato ai presenti una "Lettera agli uomini e alle donne delle Forze Armate, Forze dell'Ordine e Forze di Polizia", che porta simbolicamente la data del 23 aprile, festa di san Giorgio (secondo la tradizione, protettore dei soldati), ma che è disponibile da oggi. "Tra la gente, per la gente": questo il titolo della lettera, che mons. Delpini apre spiegando il motivo che lo ha ispirato: "Ho pensato di scrivere una parola amica per farmi voce della gratitudine e dell'incoraggiamento di tutte le persone oneste che abitano questa nostra terra benedetta, laboriosa, generosa, nonché complicata, ferita e spesso preoccupata". All'espressione della riconoscenza è in effetti dedicata la prima parte della Lettera. Scrive tra l'altro l'Arcivescovo: "Grazie, perché raramente, forse, qualcuno ve lo dice. A parte i momenti ufficiali, le espressioni convinte e consuete delle massime autorità dello Stato, spesso i cittadini vi considerano con poca simpatia. Talora vi temono come una presenza ostile. Spesso vi ignorano, come qualcosa di dovuto, senza considerare che sotto la divisa c'è sempre una persona, una donna o un uomo, con la sua storia, la sua famiglia, le sue aspirazioni e le sue paure". (segue) (Com)