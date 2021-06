Milano: arcivescovo Delpini scrive a forze dell'ordine, parola amica per dare voce a gratitudine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riferendosi agli inevitabili spostamenti di chi fa questo mestiere, mons. Delpini scrive: "Desidero che ciascuno di voi si senta a casa sua in questa Chiesa ambrosiana in cui prestate servizio. Mi spiacerebbe che, sradicati dalla parrocchia di origine per motivi di servizio, subentrasse in voi l'impressione di non appartenere a nessuna comunità: anche qui ci sono fratelli e sorelle che si radunano per le celebrazioni dei misteri che salvano, per condividere le feste e le sofferenze". Dopo avere sottolineato la centralità della cura della propria famiglia, l'Arcivescovo si sofferma sull'importanza di lavorare per il bene comune: "La tentazione di rispondere al male con il male, di sfogare la rabbia con la violenza, di reagire con esasperata istintività deve essere respinta con fermezza. Il potere non deve diventare prepotenza, piuttosto servizio al bene comune". La lettera si conclude con un triplice augurio: "In primo luogo, auguro che sia tenuto alto il vostro ideale di servizio. Il servizio alla collettività è anche un mestiere, ma non si può ridurre "a solo mestiere". (...) In secondo luogo, auguro che ci sia uno spirito di Corpo. Le Forze Armate, le Forze dell'Ordine e le Forze di Polizia non sono un insieme di individui che perseguono una loro carriera. Devono piuttosto essere una comunità di persone che si stima, si rispetta, si aiuta, donne e uomini che possono fidarsi gli uni degli altri (...). In terzo luogo, auguro che l'evoluzione della nostra società sia per tutti voi non una complicazione che scoraggia ma uno stimolo a crescere". (Com)