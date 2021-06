Bulgaria-Nord Macedonia: premier macedone Zaev entro giugno a Sofia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 11 giugno la Commissione mista macedone-bulgara per le questioni storiche ha concluso la sua 14ma riunione. Nell'incontro precedente, avvenuto il 23 e 24 aprile in formato online, non era stato raggiunto alcun risultato nella discussione sui libri di testo per le scuole medie riguardanti la materia di storia. Come aveva allora precisato Dragi Gjorgiev, presidente della squadra macedone nella Commissione mista macedone-bulgara, le due parti sono rimaste nelle stesse posizioni a causa della diversa prospettiva del Medioevo. La Bulgaria ha posto il veto, lo scorso dicembre, all'adozione del quadro negoziale e alla concessione di una data d'avvio dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord all'Unione europea. I contrasti sono dovuti all'interpretazione del patrimonio storico e culturale condiviso. I due Paesi hanno firmato nel 2017 un Trattato di amicizia per superare le questioni aperte in tal senso. Il Trattato prevede anche l'attività di una commissione mista di esperti bulgari e macedoni sulle questioni storiche e linguistiche. Il prossimo Consiglio europeo di giugno riproporrà la questione dell'apertura dei negoziati per la Macedonia del Nord. (segue) (Seb)