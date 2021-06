Bulgaria-Nord Macedonia: premier macedone Zaev entro giugno a Sofia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'identità e la lingua macedoni non possono essere "oggetto di alcun negoziato", secondo quanto ha dichiarato il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, in un'intervista pubblicata il 7 giugno dal quotidiano serbo "Politika". "La nostra identità e la lingua macedone sono il risultato di fatti culturali e scientifici, il risultato di molti anni di sviluppo storico e culturale. In effetti, il processo di sviluppo della nostra identità e lingua non è diverso dallo sviluppo delle lingue e delle culture delle nazioni vicine", ha affermato il presidente macedone a proposito dei contrasti con la Bulgaria circa il patrimonio storico, culturale e linguistico dei due Paesi. "La nostra identità nazionale e la nostra lingua sono un processo concluso e questo fatto dovrebbe essere accettato da tutti come un passo fondamentale verso la costruzione della cooperazione, dato che tutti gli Stati vicini hanno lo stesso orientamento strategico, ovvero l'Unione europea", ha concluso Pendarovski. (segue) (Seb)