Bulgaria-Nord Macedonia: premier macedone Zaev entro giugno a Sofia (4)

- Nord Macedonia e Bulgaria "devono lavorare con ancora maggiore fiducia e dialogo": sono queste le conclusioni tratte dai presidenti dei due Paesi, Stevo Pendarovski e Rumen Radev, all'indomani della visita congiunta a Roma lo scorso 27 maggio, in occasione delle celebrazioni dei Santi Cirillo e Metodio. Il capo dello Stato bulgaro e quello macedone hanno ribadito la prospettiva europea per la Macedonia del Nord. "Il fatto che oggi siamo insieme a Radev non è casuale. Vogliamo dimostrare che ci sono persone nei Balcani, politici che sanno parlare una lingua europea, sulle sfide, ma anche sul futuro. In Radev ho trovato un interlocutore con cui posso parlare la stessa lingua, europea, che può portare un futuro migliore per i nostri due Paesi", ha detto Pendarovski da Roma. Il capo dello Stato ha poi sottolineato che la celebrazione congiunta di Cirillo e Metodio è una nuova dinamica nelle relazioni bilaterali, che trascende i confini nazionali e religiosi. Radev ha sottolineato che la Bulgaria è pronta a lavorare per "costruire ponti" tra i due Paesi e sviluppare legami economici, commerciali, educativi e culturali avvicinando così le persone. "Un messaggio estremamente forte è che da questo luogo sacro, la Basilica di Santa Maria Maggiore, i presidenti di Bulgaria e Macedonia del Nord stanno inviando parole chiare ai nostri cittadini per la cooperazione, la fiducia e l'amicizia. Questo messaggio è molto forte", ha detto da Roma Radev. (segue) (Seb)