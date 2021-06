Scuola: MI, pubblicate le ordinanze sugli esami di giugno, ecco i dettagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le ordinanze sugli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione e sulle modalità di nomina e costituzione delle Commissioni. Le ordinanze - si legge in una nota del ministero - definiscono gli esami di giugno, tenendo conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese. Sia per il primo che per il secondo ciclo, l’esame avrà una prova orale, in presenza, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di classe nei mesi che precedono l’esame stesso, affinché possano curarne attentamente gli sviluppi, affiancati da un loro insegnante. Nella scuola secondaria di secondo grado l’elaborato riguarderà le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi. Le ordinanze sono state firmate dopo essere state sottoposte al parere del Consiglio superiore della Pubblica istruzione, come previsto dalla normativa vigente. I testi sono disponibili, da oggi, sul sito del ministero dell’Istruzione, con i relativi allegati. Il ministero ha reso disponibile un’apposita pagina web con tutti i materiali dedicati agli Esami di Stato. In particolare, per il secondo ciclo, sono allegate le tabelle di conversione del credito scolastico per il terzo e quarto anno e per l’assegnazione del credito del quinto anno, le discipline caratterizzanti per ciascun indirizzo di studi, la griglia di valutazione della prova orale. Le ordinanze contengono particolari disposizioni dedicate alle alunne e agli alunni con disabilità, con Disturbi specifici dell’apprendimento e con altri Bisogni educativi speciali, prestando massima attenzione al tema dell’inclusione. Nelle prossime settimane sarà poi definito un apposito Protocollo di sicurezza per gli esami, che sarà condiviso con le organizzazioni sindacali. (segue) (Com)