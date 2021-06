Filippine: guerra al narcotraffico, Duterte non collaborerà con le indagini della Cpi sui presunti abusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, non coopererà con l’indagine che sarà avviata dalla Corte penale internazionale (Cpi) sui presunti abusi commessi dalla polizia nella guerra al narcotraffico. Lo ha fatto sapere il suo portavoce, Harry Roque, nel corso di una conferenza stampa. “Non collaboreremo perché non siamo più Paese membro della Cpi”, ha spiegato Roque. Duterte, infatti, ha annullato nel marzo del 2018 l’adesione delle Filippine alla corte, che tuttavia ha giurisdizione per indagare su crimini commessi fino a un anno dal ritiro dell’adesione. “Non abbiamo bisogno di stranieri per indagare sugli omicidi commessi durante la guerra alla droga, perché il nostro sistema legale è perfettamente funzionante”, ha detto ancora Roque aggiungendo che l’apertura di un’inchiesta da parte della Cpi è “legalmente sbagliata e politicamente motivata”. (segue) (Fim)