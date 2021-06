Filippine: guerra al narcotraffico, Duterte non collaborerà con le indagini della Cpi sui presunti abusi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore della Corte penale internazionale Fatou Bensouda ha chiesto ieri l’autorizzazione per aprire una piena indagine sulle violenze, affermando che potrebbero essere stati commessi crimini contro l’umanità. “Ci sono basi ragionevoli per ritenere che le condotte in questione siano state commesse nel quadro di un diffuso e sistematico attacco diretto contro la popolazione civile in linea con uno Stato di polizia”, si legge in un rapporto pubblicato dal procuratore. Le indagini coprirebbero un periodo che va dal luglio del 2016 al marzo del 2019, quando sarebbero stati commessi almeno 20 mila nel quadro della maxi-campagna delle autorità filippine contro il narcotraffico. (Fim)