Ue-Usa: Michel, felici di lavorare insieme per affrontare sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è felice di lavorare con gli Usa per affrontare le sfide globali. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, accogliendo il presidente Usa, Joe Biden, all'arrivo al vertice Ue-Usa a Bruxelles, nella sede del Consiglio dell'Unione europea. "L'America è tornata sulla scena globale. Ed è una grande notizia per l'alleanza e il mondo. Siamo davvero felici di lavorare con voi per affrontare le sfide globali", ha detto.(Beb)