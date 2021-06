Marò: Bernini (FI), soddisfazione non cancella errori passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma: "La soluzione definitiva della vicenda dei nostri marò è motivo di grande soddisfazione, ma non può far dimenticare l’amarezza per i troppi errori commessi all’inizio della crisi con l’India, per l’interminabile e farsesco processo sulla pelle di due militari integerrimi per un’accusa mai provata, e per l’umiliazione internazionale inflitta all’Italia". L'esponente di FI aggiunge in una nota: "Ora ci aspettiamo che la vicenda giudiziaria nei loro confronti venga chiusa rapidamente e positivamente". (Com)