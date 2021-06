Trasporto aereo: Filt Cgil, intervento ministero Lavoro per bloccare licenziamenti Air Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possono essere l'inaugurazione dei licenziamenti nel nostro paese e noi ci opporremo. Ad affermarlo il segretario nazionale della Filt Cgil Fabrizio Cuscito in audizione alla Camera sulla situazione di Airitaly chiedendo “un provvedimento di emergenza che ci possa permettere di trovare un accordo con i liquidatori, altrimenti il 17 giugno questi lavoratori si troveranno in enorme difficoltà". “Sono 1.450 lavoratori e le rispettive famiglie che il 17 giugno rischiano di perdere ogni certezza, oltre al posto di lavoro, anche le integrazioni previste dalle norme ed il ministero del Lavoro ci ha convocato proprio il giorno stesso, il 17, e le commissioni due giorni prima che crolli il mondo: serve una proroga degli ammortizzatori sociali per questi lavoratori che rischiano di perdere tutto”, ha detto, sottolineando la necessità di non portare all’estero la ripresa e gli utili del settore del trasporto aereo. “Ora si costruisca una prospettiva industriale per i lavoratori di AirItaly: noi abbiamo contezza che ci siano manifestazioni di interesse per la compagnia, non capiamo perché non siano perseguite queste possibilità, serve un intervento delle commissioni parlamentari e del governo”, ha concluso. (Com)