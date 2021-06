Russia: Duma introduce sanzioni penali per organizzazione attività Ong indesiderate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato ha adottato in seconda lettura un disegno di legge che prevede la responsabilità penale per la partecipazione, la raccolta di fondi e l'organizzazione di attività di organizzazioni non governative (Ong) straniere o internazionali riconosciute come indesiderabili sul territorio della Russia. Le attività in collaborazione con una Ong indesiderabile può comportare una multa fino a 500 mila rubli (5.700 euro) o la reclusione fino a quattro anni. Le attività di direzione delle medesime organizzazioni comporterà una pena detentiva massima di sei anni. Le attività di finanziamento comporterà la reclusione da uno a cinque anni.(Rum)