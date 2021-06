Francia. ministro Salute, variante indiana rappresenta tra il 2 e 4 per cento dei tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la variante indiana del coronavirus (rinominata Delta) rappresenta tra il 2 e il 4 per cento dei tamponi effettuati. Lo ha affermato il ministro della Salute, Olivier Veran, durante un punto stampa. "Direte che è ancora poco, ma era la situazione britannica di qualche settimana fa", ha dichiarato il ministro. Il Regno Unito "ha deciso di aggiornare l'ultima tappa dell'uscita dalla serrata sul territorio britannico di 4 settimane", ha spiegato Veran. "La variante Delta è diventata maggioritaria, rimettendo l'epidemia su una traiettoria ascendente", ha poi aggiunto Veran, ricordando che il Regno Unito ha "un tasso di copertura vaccinale superiore" alla Francia. Il ministro ha quindi invitato i francesi a non abbassare la "vigilanza collettiva". (Frp)