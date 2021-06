Roma: De Vecchis (Lega), Raggi sblocchi fondi per operatori a disabili centri estivi, ennesima gaffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra una targa commemorativa sbagliata e la ricerca di una foto azzeccata del Colosseo, la sindaca Raggi troverà il tempo per spiegare ai cittadini romani, ma soprattutto alle famiglie dei ragazzi interessati, come mai i fondi aumentati e garantiti dal ministro Stefani per gli operatori specializzati all’assistenza dei ragazzi disabili che frequentano i centri estivi della nostra città non sono ancora impegnati nel bilancio del Comune di Roma risultando, a tutt’oggi, praticamente inutilizzabili?". Così il senatore della Lega William De Vecchis. "Ce la farà a dare una risposta convincente ai municipi romani che attendono risorse e istruzioni, o inanellerà l’ennesima pessima figura? Le ragioni per mandarla a casa, ormai, non si contano più: l’inefficienza e la superficialità scaricata sulla pelle dei più bisognosi sono, però, tra quelle principali per liberare questa città. Basta con il dilettantismo: Roma e i suoi cittadini, specie quelli più fragili, meritano rispetto e buona amministrazione”, conclude la nota(Com)