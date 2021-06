Libia: portavoce Haftar, Dabaiba chiarisca chi è il ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del governo di unità nazionale Abdulhamid Dabaiba dovrebbe chiarire “chi è il ministro della Difesa”. Lo ha detto Ahmed al Mismari, portavoce dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, in una conferenza stampa tenuta ieri sera a Bengasi. “Se Dabaiba si considera ministro della Difesa, dovrebbe inviare una dichiarazione ufficiale in tal senso all'Esercito nazionale”, ha detto il portavoce dell’Lna. In caso di mancata risposta a questo chiarimento, le forze di Haftar considereranno “vacante” la posizione di ministero della Difesa. Vale la pena ricordare che il premier ha avocato a se la guida ad interim del dicastero in mancanza di un accordo tra l’est e l’ovest del Paese.(Lit)