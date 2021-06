Libia: portavoce Haftar, “illegittimo” capo di Stato maggiore Al Haddad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Libia è il generale Abdel Razek al Nadori, militare della Cirenaica che ha ricevuto l’investitura dal parlamento nel 2014 con 136 voti a favori su 200, e non Muhammad al Haddad, il quale è stato nominato dall’ex premier Fayez al Sarraj “senza alcuna legittimità”. Lo ha detto Ahmed al Mismari, portavoce dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, in una conferenza stampa tenuta ieri sera a Bengasi. "Come fa il capo di un governo in carica per sei mesi, Abdulhamid Dabaiba, a trattare il generale Muhammad al Haddad come capo di stato maggiore?”, si è chiesto Mismari, spiegando che questo costituirebbe “una provocazione, una violazione dell'accordo politico e un tentativo di ostacolare gli sforzi del Comitato militare 5+5”. (Lit)