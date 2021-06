Cri: Bernini (FI), baluardo prezioso anche in emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anniversario della fondazione, "dobbiamo dire ancora una volta grazie alle donne e agli uomini della Croce rossa italiana, baluardo insostituibile di sostegno alla comunità nazionale, oggi fortemente impegnata nella campagna vaccinale al fianco della Protezione civile dando un contributo prezioso per far uscire il Paese dall’emergenza pandemica". Lo afferma in una la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com)