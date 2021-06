Omicidio Sacchi: Del Grosso, la pistola che mi ha dato De Propris era carica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pistola era carica. Io neanche sapevo dove andare a prendere i proiettili". Lo ha detto Valerio Del Grosso imputato nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi insieme a Paolo Pirino, Marcello e Armando De Propris, e ad Anastasiya Kylemnyk nella doppia veste di imputata e parte civile. Del Grosso fa riferimento all'arma, datagli da Marcello De Propris, con cui ha ucciso il personal trainer la sera del 23 ottobre 2019 in zona Colli Albani a Roma durante una compravendita di droga. De Propris, infatti, ha sostenuto nel corso del suo esame, di avergli dato l'arma per venderla e che comunque era scarica. Poi dietro insistenza di De Propris gli ha riposato la pistola "avvolta in una maglietta. Ci voleva pensare lui". (Rer)