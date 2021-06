Ue-Usa: von der Leyen, assicuriamo amicizia e alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro anni passati non sono stati facili, ma l'Unione europea vuole assicurare agli Stati Uniti d'America la sua amicizia e alleanza. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima dell'inizio del Summit Ue-Usa. "Il fatto che sei venuto" in Europa "così presto durante il tuo mandato sottolinea il tuo personale attaccamento all'Europa", ha detto. "I 4 anni passati non sono stati facili, il mondo è cambiato drammaticamente, l'Europa è mutata, ma vogliamo assicurarti la nostra amicizia e alleanza. E non vediamo l'ora di lavorare insieme", ha aggiunto. (Beb)