Imprese: PwC annuncia 100 mila assunzioni nel mondo nei prossimi cinque anni

- La multinazionale di imprese di servizi professionali con sede a Londra, PwC, ha annunciato 100 mila assunzioni nel mondo nei prossimi cinque anni, come parte di un investimento di 12 miliardi di dollari (poco meno di 10 miliardi di euro) in assunzioni, formazione, tecnologia e accordi pensati per intercettare la crescente domanda di consulenza alle imprese in materia di ambiente, società e governance. Il piano, annunciato questa mattina, marca una significativa accelerazione rispetto all'investimento del gruppo di 7,4 miliardi di dollari (circa 6 miliardi di euro) fatto nel 2016, in considerazione del fatto che da allora i ricavi annuali sono cresciuti del 20 per cento. Il nuovo piano di assunzioni rappresenterà un'enorme espansione a una forza lavoro che al momento conta 284 mila dipendenti nel mondo. (Rel)