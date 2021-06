Napoli: Cantalamessa (Lega), con Maresca per progetto concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maresca sta invertendo la piramide del progetto politico. Sta chiedendo alle forze politiche di integrare il suo progetto, ieri ha parlato di Berlusconi e poi ha citato Rudolph Giuliani. Mi auguro di avere un sindaco come quello di New York. Maresca è sulla strada giusta". Lo ha detto il responsabile del Dipartimento antimafia della Lega Gianluca Cantalamessa intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc targato Italia. "Maresca - continua Cantalamessa - ha presentato un progetto concreto e la concretezza è tipica della Lega. Penso ai 4 punti del 2018, i cittadini sono stanchi di politiche di frantumazione, soprattutto la sinistra che si presenta con 4 candidati che vogliono raggiungere obiettivi personali. Stiamo preparando un programma dettagliato e puntuale, dal verde al commercio fino a trasporti e sicurezza. Con Maresca troveremo una sintesi". "Penso - dice il responsabile riguardo i centri sociali - ad alcuni siti come Officina 99. Penso allo scandalo dell'ex asilo Filangieri in comodato gratuito mentre gli artigiani di San Gregorio pagano la tassa di occupazione di suolo. Un'amministrazione che ha curato gli interessi degli amici degli amici". "Stiamo facendo ancora valutazioni sul simbolo - ha sottolineato il deputato riguardo le liste - e abbiamo tante persone della società civile che si stanno avvicinando. Molti napoletani stanno capendo che la città si salverà grazie alle persone di buona volontà altrimenti continuerà ad essere amministrata da chi lo ha fatto negli ultimi 35 anni. La sinistra ha puntato sulla fame dei napoletani e non sul merito", conclude Cantalamessa. (Ren)