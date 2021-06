Turismo: Raggi, deve essere sostenibile e preservare nostre bellezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto” di Ferrovie dello Stato “valorizza Roma e il turismo nel nostro Paese: è un esempio di come possiamo immaginare il turismo in Italia, che deve essere sostenibile valorizzando e preservando le nostre bellezze”. Lo ha affermato la sindaca di Roma, Virginia Raggi nel corso della presentazione del “Treno della dolce vita”. “Già dal nome questo treno richiama la bellezza della nostra città perché la Dolce vita è Roma”, ha aggiunto la sindaca ricordando l’importanza “del turismo di qualità, dell’eccellenza dei servizi e di operatori di talento”. Sono dunque necessari, per la sindaca, “investimenti” ed una “strategia di sistema”. (Rin)