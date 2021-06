Somalia: attentato suicida in campo di addestramento a Mogadiscio, almeno 15 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 reclute dell'esercito somalo sono morte dopo che un attentatore suicida si è fatto esplodere in un campo di addestramento militare a Mogadiscio, in Somalia. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dai media locali. "Ho contato circa 15 nuove reclute che sono state uccise nell'esplosione", ha detto l'ufficiale dell'esercito Mohamed Adan, aggiungendo che il bilancio potrebbe essere più alto. Il centro di addestramento in cui è avvenuto l'attentato - che prende il nome dal generale Abdikarim Yusuf Dhagabadan, ex ufficiale dell'esercito che guidò l'offensiva che costrinse al Shabaab a ritirarsi da Mogadiscio nel 2011, ucciso in un attentato nel novembre 2015 - è utilizzato per equipaggiare le forze speciali somale. (Res)