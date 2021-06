Sardegna: Confartigianato, a Orotelli evento per imprese artigianato artistico Barbagia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'artigianato artistico della Barbagia si unisce per far crescere le imprese del territorio, pubblicizzare i propri prodotti e accedere a nuovi mercati. E lo fa attraverso un incontro pubblico che Confartigianato Nuoro Gallura organizza a Orotelli per il prossimo giovedì 17 giugno, con inizio alle ore 15.30, presso la sede del Gal Barbagia nella zona industriale Pip, località Mussinzua (ex mattatoio), attraverso il quale le piccole realtà produttive del tipico e tradizionale del nuorese, potranno incontrarsi e confrontarsi sulle attività da realizzarsi per la crescita di questo importante sistema produttivo. L'evento, finanziato dal Gal Barbagia, con capofila Confartigianato imprese Nuoro Ogliastra, è il primo degli incontri di animazione aperti a tutti gli operatori locali per discutere delle attività in programma, e fa parte del progetto "Rete degli artigiani di Barbagia - RA.DI.BA", nata dal bando del Gal territoriale "Costruire la rete degli artigiani del territorio", attraverso il quale 15 partner, tra cui il museo Nivola, il distretto culturale del nuorese e le imprese di Ottana, Mamoiada, Fonni, Oliena, Orani e Orotelli, guidati da Confartigianato Nuoro Ogliastra, saranno chiamati, tra le tante iniziative, anche a realizzare un marchio di riconoscimento per i prodotti, che possa garantire l'identificabilità del territorio per promuovere la visibilità del prodotti artigiani anche attraverso le vetrine virtuali nelle quale proporre le proprie lavorazioni. (segue) (Rsc)