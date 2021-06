Sardegna: Confartigianato, a Orotelli evento per imprese artigianato artistico Barbagia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, inoltre, nasce anche per rafforzare la cooperazione fra le realtà artigiane, valorizzare e commercializzare le produzioni locali e promuovere l'utilizzo delle materie prime del territorio. Un settore, quello dell'artistico, fortemente legato al turismo, il cui valore aggiunto, in epoca pre Covid, sfiorava i 100 milioni di euro, per un giro d'affari export di oltre 30 milioni. "L'artigianato artistico costituisce un grande patrimonio culturale ed economico e rappresenta nel mondo l'emblema del gusto, della creatività, dell'unicità del prodotto made in Barbagia - commenta Pietro Mazzette, segretario di Confartigianato Nuoro Ogliastra -. Il 'fatto ad arte', per la sua capacità di essere pezzo unico e su misura è per la nostra provincia un'enorme risorsa creativa e reattiva contro l'omologazione del gusto indotta dalla globalizzazione e rappresenta la difesa della memoria, dell'identità e della diversità". (Rsc)