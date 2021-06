Sardegna: ville davanti a spiaggia della Pelosa di Stintino non potevano essere autorizzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantiere edilizio era stato avviato nell'inverno 2009 con una dichiarazione autocertificativa allo sportello unico delle attività produttive in base alla vecchia (e scaduta) convenzione di lottizzazione risalente al 1975. Una girandola di pronunce dei Giudici amministrativi, l'ordinanza del Tribunale civile di Sassari del 27 settembre 2011, un provvedimento (17 novembre 2012) di sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nel mezzo esposti delle associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d'Intervento Giuridico (19 gennaio 2010), nonché da parte di privati, avevano portato al blocco dei lavori. Ora la nuova sentenza del Consiglio di Stato. In questi giorni l'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico sta provvedendo a chiedere alle amministrazioni pubbliche competenti, in primo luogo al Comune di Stintino, quali provvedimenti abbia adottato o stia per adottare per ripristinare la legalità e un contesto ambientale e paesaggistico unico al mondo. (Rsc)