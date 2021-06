Napoli 2021: oggi conferenza stampa congiunta di Conte e Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi a Napoli, alle 11.30, Giuseppe Conte terrà la conferenza stampa di apertura della campagna elettorale del candidato sindaco Gaetano Manfredi. L'appuntamento è previsto all'hotel Bellini, in via Santa Maria di Costantinopoli, 101. Nonostante i numeri ridotti per le normative anti-Covid, fanno sapere gli organizzatori, sarà per tutti possibile seguire la conferenza stampa in diretta streaming. Alle 14 è prevista una "passeggiata" di Conte e Manfredi nella Pignasecca con partenza da piazza Montesanto.(Ren)