Campania: Iannone (Fd'I), Eurostat conferma ennesimo fallimento di De Luca, un italiano su due a rischio povertà

- "Il governatore De Luca colleziona l'ennesimo fallimento. Secondo i dati Eurostat la Campania, dopo la Sicilia, risulta la regione d'Italia con il maggior rischio di povertà". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di Fd'I in Campania. "Il 41,2 per cento dei campani ha un reddito disponibile inferiore al 50 per cento della media nazionale - prosegue Iannone - in pratica quasi un cittadino su due in Campania è a rischio povertà. E se poi si guarda l'esclusione sociale questa percentuale sale fino al 49,7 per cento. Dati terribili che però purtroppo parlano molto chiaro e raccontano di una regione avviata verso il disastro, le cui responsabilità sono tutte in capo a De Luca che dall'economia ai vaccini ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza", conclude l'esponenti di Fd'I.(Ren)