Pa: Bankitalia, ad aprile debito amministrazioni pubbliche aumenta a 2.680 miliardi

- Nel mese di aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 29,3 miliardi rispetto al mese precedente, attestandosi a 2.680,5 miliardi. Lo riferisce la Banca d’Italia nella pubblicazione statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito” relativa al mese di aprile 2021. L’incremento, secondo Bankitalia, riflette l’aumento delle disponibilità liquide (17,1 miliardi per un totale di 101,8) e il fabbisogno del mese (11,9 miliardi): gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno aumentato il debito per ulteriori 400 milioni. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, si legge nel documento, il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 25,9 miliardi mentre quello delle amministrazioni locali di 3,5 miliardi: invariato il debito degli enti di previdenza. Alla fine del mese la quota del debito detenuta da Bankitalia era pari al 22,4 per cento (in aumento di 0,2 punti su base mensile), mentre la vita media residua del debito è aumentata a 7,5 anni.(Rin)