Sardegna: il 21 giugno nel Lazzaretto di Cagliari il concerto “Note d’Arpa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il suono dolce e melodioso dell'arpa per celebrare la Festa della musica, l'evento che si svolge ogni anno in Europa in occasione del Solstizio d'estate. L'appuntamento si intitola "Note d'arpa" e si svolgerà lunedì 21 giugno alle 19:30 nel centro comunale Il Lazzaretto di Cagliari. Organizzato dall'associazione musicale Arpeggiando, con il patrocinio del comitato provinciale Aics di Cagliari, il concerto vedrà protagoniste 13 giovani d'età tra i 5 e i 16 anni, allieve della classe d'arpa della Maestra Tiziana Loi, che è anche direttrice artistica della serata. L'evento alternerà brani in cui le arpiste più grandi potranno esibirsi in qualità di soliste, proponendo i classici della letteratura arpistica (brani di Dussek, Tournier, Godefroid, Thomas), ad altri in cui sarà proposta musica d'insieme con la formazione Sardinia Suzuki Harp Ensemble che proporrà pezzi della tradizione musicale irlandese, ma anche danze popolari da tutto il mondo. Non mancheranno due brani importanti come la Passacaglia di Haendel, nella trascrizione per quartetto d'arpe di Tiziana Loi, e L'Arrivo della Regina di Sheba, brano anche questo composto da Haendel. Le allieve di Tiziana Loi si sono tutte formate con il metodo Suzuki, una filosofia educativa musicale elaborata dal violinista giapponese Shinichi Suzuki nel secolo scorso, secondo cui così come si apprende la lingua dalla propria madre, allo stesso modo, in maniera naturale, si può imparare a suonare uno strumento musicale. (Rsc)