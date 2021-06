Fisco: Bankitalia, ad aprile entrate tributarie in aumento a 31,8 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di aprile le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato si sono attestate a 31,8 miliardi, in aumento del 31,8 per cento (7,7 miliardi) rispetto allo stesso mese del 2020 anche in connessione con gli slittamenti di alcuni versamenti fiscali disposti con i decreti emergenziali approvati lo scorso anno. Stando ai dati contenuti nello studio “Finanza pubblica: fabbisogno e debito” pubblicato dalla Banca d’Italia, nei primi quattro mesi del 2021 le entrate tributarie sono state pari a 127,8 miliardi, in aumento del 7,3 per cento (8,7 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Rin)