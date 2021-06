Fd'I: Meloni, quello di Sboarina è un ritorno a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello di Federico Sboarina è soprattutto un ritorno a casa. Federico è stato un militante di destra, è stato eletto per la prima volta in Consiglio comunale con Alleanza nazionale". Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha annunciato nel corso di una conferenza stampa a Verona, insieme a Sboarina stesso, il passaggio del sindaco della città veneta a Fd'I. "Fratelli d’Italia è una realtà estremamente inclusiva che vanta un’ottima classe dirigente - ha continuato Meloni -. Qui a Verona, in particolare, in questi anni ha avuto un vero e proprio laboratorio. Fd'I vanta, probabilmente, la migliore classe dirigente che i partiti presenti in Parlamento possono vantare”. (Rin)