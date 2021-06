Imprese: Eni, stazioni servizio diventano centri per mobilità, persona e vettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica di Eni passa anche dalle stazioni di servizio: per contribuire concretamente agli obiettivi di mobilità sostenibile, le stazioni del Gruppo si stanno trasformando in “mobility point” con servizi dedicati alla mobilità, alla persona e alla vettura, grazie anche alla nuova App Eni Live. Servizi, si legge in una nota della società, per offrire ai clienti l’opportunità di utilizzare al meglio la sosta per fare rifornimento: in 2.800 stazioni Eni è attivo il servizio di pagamento dei bollettini cartacei PagoPa con il quale è possibile pagare tasse, bolli e qualsiasi altro tipo di versamento alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, che si aggiunge a quello per il pagamento dei bollettini postali premarcati. L’evoluzione richiesta dalla mobilità del futuro, prosegue la nota, trova piena corrispondenza grazie all’integrazione dell’attuale offerta delle Eni Station con vettori energetici alternativi, che ricopriranno un ruolo centrale anche nella transizione energetica: lo sviluppo prevede il potenziamento dell’offerta per la mobilità elettrica con l’allestimento di colonnine per la ricarica fast e ultrafast, nonché di carburanti sempre più sostenibili, quali biometano, compresso e liquefatto, e idrogeno. (segue) (Com)