Imprese: Eni, stazioni servizio diventano centri per mobilità, persona e vettura (2)

- Sarà anche incrementata l’offerta di biocarburanti, grazie alle bioraffinerie di Eni la cui capacità sarà aumentata fino a due milioni di tonnellate entro il 2024 e l’utilizzo fino all’80 per cento di materie prime di seconda generazione, cioè scarti e materie non in competizione con la filiera alimentare. In futuro, prosegue la nota, anche il biocarburante idrogenato Hvo sarà disponibile puro al 100 per cento per accelerare ancora di più la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. A ciò, prosegue la nota, si aggiunge una svolta tecnologica e digitale, fondamentale nell’evoluzione delle stazioni: l’esperienza fisica viene supportata da quella digitale attraverso le App, come Enjoy e la nuova App Eni Live, che dal 15 giugno sostituirà le App Enistation+ e Business, rivolgendosi a clienti privati, business e Multicard mettendo a disposizione nuovi importanti servizi quali la ricarica, il pagamento della sosta e altri acquisti, che rendono i pagamenti sempre più automatizzati, efficienti e sicuri. La digitalizzazione si concretizza anche nella nuova stazione virtuale con la gestione in cloud di tutta la rete di oltre quattromila stazioni di servizio e l’attivazione di un contatto diretto con il cliente lungo tutte e 24 le ore della giornata. (Com)