Roma 2021: Gualtieri, già solo da candidato ho sbloccato Tva, progetto Raggi scritto male

- “Voglio raccontare questa storia emblematica. Era stato annunciato con un rendering, in parole povere un filmino, la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio, che comunque non è neanche una idea della giunta Raggi ma era già stata pensata dal sindaco Rutelli”. Lo ha detto il candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenuto a Rai News24. “La richiesta per i fondi per la realizzazione di questa tranvia però è fatta male dal comune di Roma e visti i tempi lunghi di realizzazione si rischiava che il governo non finanziasse il progetto, stavano per toglierlo. Noi siamo riusciti a studiare le carte e a ottenere con un commissario per il progetto della tranvia che quindi sarà realizzata. Prima di essere eletti abbiamo già raggiunto un obiettivo”, ha concluso Gualtieri. (Rer)