Imprese: a Saipem commessa Petrobras da 1,3 miliardi dollari per giacimento petrolifero Buzios

- Saipem, in associazione con Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd (DSME), una delle principali società sud coreane di costruzioni navali ed offshore, si è aggiudicata un contratto da Petrobras dal valore di USD 2,3 miliardi per la costruzione di una unità galleggiante di produzione e stoccaggio (FPSO), denominata P-79, per lo sviluppo del giacimento di Buzios in Brasile. La quota di Saipem nella commessa è pari a USD 1,3 miliardi. Nel luglio 2020 Saipem aveva già vinto un’altra grande commessa da USD 325 milioni, sempre per il giacimento di Buzios. Buzios è il più grande giacimento petrolifero del mondo in acque profonde e si trova nella regione del bacino pre-salt' (ossia a profondità minori rispetto alle formazioni di sale nei fondali) di Santos, a circa 200 km dalla costa di Rio de Janeiro. La FPSO P-79 e' l'ottava piattaforma per il giacimento in questione, con consegna prevista nel 2025, secondo quanto reso noto da Petrobras, e raggiungerà una capacità produttiva di 180.000 barili di petrolio al giorno e 7,2 milioni di metri cubi di gas al giorno. (Com)