Russia-Bielorussia: Mosca esclude leader opposizione bielorussa Tikhanovskaja da lista dei ricercati interstatali

- Il ministero dell'Interno della Russia ha escluso l'ex candidata alla presidenza della Bielorussia e leader dell'opposizione in esilio, Svetlana Tikhanovskaja, dal database della lista dei ricercati inter-statali. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del ministero di Mosca. Tikhanovskaja è stata inserita nella lista dei ricercati interstatali in Russia nell'ottobre 2020, in applicazione di un accordo bilaterale con la Bielorussia. Dal 25 maggio 2021, non ci sono più informazioni su Tikhanovskaja nel database delle persone ricercate dal ministero dell'Interno della Russia.(Rum)