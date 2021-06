Roma 2021: Gualtieri, sono contento che Marino abbia scelto di impegnarsi in primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono contento che Ignazio Marino abbia scelto di impegnarsi in queste primarie e sostenere Giovanni Caudo”. Lo ha detto il candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenuto a Rai News24. In merito alle polemiche sulle ormai note firme dal notaio perché Marino fosse sfiduciato da sindaco di Roma proprio dal Partito democratico Gualtieri aggiunge "Allora ero in Europa non mi occupavo di Roma. Noi andiamo avanti adesso, tutti insieme”. (Rer)