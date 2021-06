Imprese: al via la terza Elite Lounge di Banca Akros e Banco Bpm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via la terza classe Banca Akros e Banco Bpm Elite Lounge con focus sulla sostenibilità, che vedrà l’ingresso di dieci nuove società nell’ambito della collaborazione fra Banca Akros-Banco Bpm ed Elite, il private market di servizi integrati e network multi-stakeholder parte del Gruppo Euronext. Stando al relativo comunicato stampa il progetto, volto ad offrire un percorso di alta formazione in partnership con Sda Bocconi, persegue l’obiettivo di accompagnare le migliori aziende nel trasformare la loro visione di crescita in piani strategici sostenibili e risultati concreti: accelerandone il potenziale di sviluppo, valorizzandone i progetti intrapresi soprattutto in ambito sostenibilità e facilitandone l’avvicinamento alle forme di funding disponibili, compresi i mercati dei capitali, pubblici e privati. Le dieci nuove realtà che entrano in Elite, prosegue la nota, sono il risultato di una consolidata e strategica collaborazione tra Banca Akros - Banco Bpm e Elite che in quattro anni ha visto la realizzazione di tre Lounge Elite Banca Akros e Banco Bpm con la partecipazione di oltre 60 società. Alla nuova classe, prosegue la nota, partecipano 10 “top client” provenienti da sette regioni d’Italia, appartenenti a diversi settori industriali dell’economia italiana che si distinguono per la valorizzazione e l’impegno strategico rivolto a obiettivi di ripresa e sviluppo strettamente correlati a progetti legati al tema della sostenibilità sociale, ambientale e di business. Queste le aziende che partecipano all’iniziativa: Società Chimica Bussi, Ama Composites, Fitt, Enoitalia, Commerciale Tubi Acciaio, Italfluid Geoenergy, Sicilsaldo, Global Payments, Sideralba e Penta. (segue) (Com)