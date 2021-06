Imprese: al via la terza Elite Lounge di Banca Akros e Banco Bpm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 60 imprese coinvolte in quattro anni nelle nostre Lounge Elite, abbiamo dato avvio a un percorso virtuoso per le aziende che riconoscono il vantaggio di un affiancamento di qualità e di rinnovati contenuti da parte della loro banca, come dimostra la presenza oggi di 10 nuove società clienti: Banco Bpm, attraverso questa Lounge, vuole offrire una nuova visione e garantire ai propri clienti la migliore consulenza per aprirsi alle opportunità di crescita, sviluppo e internazionalizzazione in Italia e in nuovi mercati con una particolare attenzione rivolta alle tematiche Esg, poiché è evidente che investire in sostenibilità sarà una delle priorità per le imprese che vorranno rimanere competitive sul mercato”, ha commentato Luca Manzoni, responsabile Corporate di Banco Bpm. “Il programma si inserisce nell’ambito del progetto con cui abbiamo messo a disposizione delle aziende un plafond di cinque miliardi per finanziare progetti legati alla sostenibilità: tutto questo, affiancato da politiche creditizie che premiano le aziende Esg compliant, ha l’obiettivo di incoraggiare e premiare le aziende affinché assumano comportamenti virtuosi”, ha spiegato. Di fondamentale importanza, secondo l’amministratore delegato di Elite Marta Testi, dotare le Pmi degli strumenti necessari per competere sul piano internazionale. “A questo proposito, è evidente il richiamo alla crescente digitalizzazione della finanza e ai temi della sostenibilità su cui Elite è fortemente impegnata, come dimostra la terza edizione di Banco Bpm Elite Lounge e Banca Akros”, ha concluso. (Com)