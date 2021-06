Ungheria: proteste di piazza contro la legge anti-Lgbt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera contro una legge che vorrebbe vietare la "promozione" dell'omosessualità in Ungheria. Lo rende noto il portale "24.hu". I manifestanti hanno protestato davanti all'Assemblea nazionale a Budapest, che sta dibattendo la proposta e che dovrebbe votarla quest'oggi. Il partito di governo Fidesz ha presentato la nuova normativa la scorsa settimana, descrivendola come un tentativo di proteggere i minori dalla pedofilia. Tra le misure che essa contiene ci sono però disposizioni miranti a impedire che i minori ricevano informazioni sulle relazioni tra persone dello stesso sesso e la comunità Lgbt. Se la legge dovesse essere approvata dal legislatore, essa vieterebbe la rappresentazione e la discussione di orientamenti sessuali e identità di genere differenti in pubblico, in particolare nelle scuole ma anche nei media. Il riferimento alla promozione dell'omosessualità ha fatto pensare a molti commentatori e detrattori della misura alla legge approvata nel 2013 in Russia contro la "propaganda omosessuale". In un comunicato Dunja Mijatovic, commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ha chiesto ieri ai deputati ungheresi di non approvare la normativa, la cui equiparazione tra pedofilia e omosessualità avviene a danno della dignità della comunità Lgbt. Occorre "restare vigili dinanzi a simili iniziative per l'approvazione di misure che limitano i diritti umani o stigmatizzano membri della società", afferma la commissaria. (Vap)