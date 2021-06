Spagna: governo potrebbe aumentare salario minimo tra 6,5 e 10,4 per cento entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo interprofessionale (Smi) in Spagna potrebbe aumentare tra il 6,5 per cento ed il 10,2 per cento tra quest'anno ed il 2023, passando dagli attuali 950 euro ad una forbice tra 1.012 euro e 1.047 euro in 14 pagamenti. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais" è quanto suggerito da un rapporto elaborato da un comitato di esperti incaricato dal governo nel quale si sottolinea che la Spagna è passata negli ultimi anni dall'essere in fondo all'Europa nel livello di salario minimo a raggiungere i primi posti. Tuttavia, il rapporto raccomanda un approccio prudente tenendo conto della crisi provocata dalla pandemia del coronavirus e dell'incertezza che ancora esiste sull'intensità della ripresa. Gli esperti, inoltre, ammettono che è difficile in questo contesto stabilire una cronologia del percorso degli aumenti del Smi. Con tutte queste considerazioni, il testo preparato dal gruppo di lavoro raccomanda al governo due modi possibili per riprendere gli aumenti del salario minimo, che nel 2021 è stato paralizzato nel mezzo della pandemia. La prima strada è concentrare gli aumenti nel 2022 e nel 2023. L'altra è quella di introdurre piccoli incrementi già da quest'anno (tra i 12 ed i 18 euro). Una decisione che il governo dovrà prendere dopo un confronto con i sindacati e le associazioni di categoria.(Spm)