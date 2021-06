Tunisia: parlamento discuterà motivi rifiuto Saied di firmare legge Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Tunisia terrà una sessione plenaria il 29 giugno per discutere le ragioni del rifiuto del presidente della Repubblica, Kais Saied, di firmare le leggi approvate dal parlamento, in particolare il progetto di legge sulla Corte costituzionale. Lo ha annunciato il vicepresidente dell'Assemblea dei rappresentanti (Arp, il parlamento monocamerale tunisino), incaricato dei rapporti con i media e della comunicazione, Maher Medhioub. Quest’ultimo ha invitato il capo dello Stato a recarsi in parlamento per parlare con i deputati riguardo alle preoccupazioni della popolazione.(Tut)