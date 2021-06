Abruzzo: Chieti, nasce la consulta comunale degli studenti universitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sì deciso e ampio del Consiglio comunale di Chieti alla proposta per l'istituzione della Consulta comunale degli studenti universitari. "Si tratta di un organismo indispensabile per l'inclusione e l'integrazione di una fetta di popolazione rappresentata dagli studenti universitari residenti in città", spiegano i consiglieri proponenti, secondo cui l'atto impegna alla redazione di un regolamento e alla nascita di sinergie e collaborazioni inedite con il mondo studentesco, che la nostra città non ha fino ad oggi mai cercato. "Si apre una nuova possibile stagione per coinvolgere attivamente i tanti studenti universitari che vivono e studiano in città nella vita politica e amministrativa di Chieti. Un passo avanti anche per innovare il nostro tessuto sociale, sulla base di idee, bisogni e desideri di una parte fondamentale della città, per troppo tempo lasciata nell'ombra. Ringraziamo la VI Commissione e la sua presidenza che ha creduto nella nostra proposta e la segreteria generale e la struttura che, insieme, ci aiuteranno a passare dagli intenti alla concreta istituzione, cosa che auspichiamo avvenga con tempi serrati", aggiungono. (Gru)