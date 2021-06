Atlantia: programma buy-back per 1-2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia, quale modalità di impiego della liquidità disponibile in funzione dei piani di investimento, considera di sottoporre all’assemblea degli azionisti un programma di riacquisto (“buy-back”) di azioni proprie, per un importo variabile da 1 a 2 miliardi di euro, da lanciare sul mercato dopo il completamento della cessione di Autostrade per l'Italia. Lo comunica una nota della holding. Il piano di sviluppo di Atlantia contempla una politica di dividendi per gli esercizi 2021-2023, che verrà sottoposta agli azionisti il prossimo anno, a partire dall’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2021 (quindi ad aprile 2022), con la previsione di distribuire circa 600 milioni di euro nel primo esercizio, con una crescita annua stimata tra il 3 per cento e il 5 per cento per quelli successivi, grazie alla generazione di cassa del portafoglio di attività di Atlantia. (segue) (Rin)