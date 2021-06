Abruzzo: Vaccini, approvato protocollo per le aziende produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte della Giunta regionale abruzzese al protocollo che detta i criteri per la vaccinazione anti Covid 19 nelle aziende pubbliche e private. "Queste linee guida – spiega l'assessore alla Salute Nicoletta Verì – indicano con precisione i principi generali e i requisiti per consentire in sicurezza l'estensione della campagna vaccinale anti Covid 19 nelle aziende produttive abruzzesi, contribuendo ad ampliare l'offerta complessiva della profilassi sulla popolazione, così da contribuire a diminuire il carico sulle strutture sanitarie oltre a costituire un ulteriore canale di somministrazione delle vaccinazioni". Il documento oltre a recepire le indicazioni nazionali, è stato integrato con le istanze emerse durante il confronto portato avanti con le organizzazioni datoriali e dei lavoratori. L'adesione alla vaccinazione sui luoghi di lavoro è libera e volontaria ed è offerta ai dipendenti, indipendentemente dalla loro residenza, che può essere anche fuori regione. Il dimensionamento medio efficiente per punto vaccinale è stabilito in almeno 500 somministrazioni giornaliere. Per consentire l'accesso alle prestazioni anche alle aziende di piccole e medie dimensioni, è raccomandata la loro aggregazione, anche con il supporto delle associazioni di categoria. (segue) (Gru)